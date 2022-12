Curio Collection by Hilton cresce in Spagna, new entry nel Nord

16:55

La sua inaugurazione è stata ritardata a causa di problemi legali sulla proprietà della struttura, ma ora tutto è pronto per l’accelerazione finale: L’Hotel Palacio de Arozteguia Baztan, appartenente alla lussuosa Curio Collection by Hilton, aprirà ai visitatori nel quarto trimestre del 2023.

Camere e servizi

L’albergo nasce da una completa ristrutturazione di un palazzo del XIV secolo nel Nord della Spagna, immerso nel verde della Valle di Baztan nel villaggio di Lekaroz, in Navarra. Avrà 126 camere dai 28 agli 80 mq, molte con terrazze; la maggior parte delle sistemazioni sarà ricavata nel blocco originario del palazzo e il resto in un ulteriore complesso, perfettamente integrato nell’ambiente naturale.



D’altronde l’obiettivo dell’hotel è incarnare i servizi tipici di un turismo verde, con alloggi di qualità e sostenibili, come spiega TopHotelNews.



Altro impegno sarà sul fronte dell’offerta gastronomica, in linea con lo spirito della collezione che vuole esaltare le individualità delle strutture pur salvaguardando il loro radicamento nel territorio; nel ristorante verranno dunque preparati piatti di alta cucina, basati su specialità della Navarra e prodotti locali.



L'hotel offrirà inoltre ai suoi ospiti uno spazio spa e benessere con trattamenti personalizzati, una piscina all'aperto e aree verdi. Ci sarà anche spazio per gli eventi, con cinque sale riunioni di quasi 600 mq e un centro business.