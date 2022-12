Caraibi, nuovo megaresort a 5 stelle: apre l'Autograph Collection di Cancun

08:00

Mentre in Europa il modello che si sta facendo strada, soprattutto nel segmento luxury, è quello dei boutique hotel, ai Caraibi uno dei protagonisti dei nuovi progetti immobiliari è il settore dei megaresort balneari all inclusive adatti a tutte le fasce di età, ma riservati a una clientela altospendente.

È il caso della new entry di Cancun, di proprietà della Blue Diamond Resort e che porta le insegne Marriott. Stiamo parlando del Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, 1.005 camere direttamente sul mare.



“Con l'apertura di Royalton Splash Riviera Cancun, l'ultima aggiunta al portafoglio di Royalton Luxury Resorts - commenta Jordi Pelfort, president Hotels and Resorts di Sunwing Travel Group -, inauguriamo l'era dell'ospitalità esperienziale in una delle destinazioni di vacanza più ambite dei Caraibi. Il settore alberghiero all-inclusive si è evoluto rapidamente e in tempi record siamo riusciti a creare un prodotto ispirato al nostro primo modello a Punta Cana, progettato per offrire le migliori esperienze a tutti i tipi di viaggiatori, secondo il concetto ‘Splash Into Fun’”.



I servizi

Situato a soli 35 minuti dall'aeroporto internazionale di Cancun, questo nuovissimo resort offre camere moderne con servizi All-In Luxury®, l'esclusiva doccia a pioggia Royalton, il DreamBed™ e Jacuzzi in suite per categorie selezionate. Dieci i ristoranti à la carte, cui si aggiungono uno a buffet, una grande Hunter Steak House e dieci bar. Per migliorare il loro soggiorno, gli ospiti possono effettuare l'upgrade alla categoria Diamond Club™, che offre servizi quali maggiordomo, spiaggia privata e aree piscina riservate.



"Un all-inclusive per il turismo esperienziale"

"Stiamo espandendo le nostre stgrutture All-Inclusive by Marriott Bonvoy - aggiunge Alex Fiz, vicepresidente dell’area Caraibi e amministratore delegato All-Inclusive Caraibi e America Latina di Marriott International -. Questo è il 31esimo hotel a entrare a far parte del nostro portafoglio attraverso il marchio Autograph Collection, che racchiude strutture particolari che offrono esperienze di soggiorno e gastronomiche di assoluto rilievo”.



Tra i servizi un mega parco acquatico, impianti sportivi, miniclub, teatro all'aperto e un GameUp Entertainment Center. “In Blue Diamond Resorts ci impegniamo a fondo per i più alti standard di servizio - aggiunge Pelfort -. Con questa apertura stiamo creando più di 2.000 nuovi posti di lavoro nella regione, formando professionisti di alto livello per venire incontro alle esigenze dei nostri ospiti”.