Lago di Garda a cinque stelle: le novità dell’albergatoria di lusso

Il lago di Garda sceglie la via dell’esclusività. Nella sola sponda bresciana, che lo scorso anno ha fatto registrare qualcosa come poco meno di 8 milioni di visitatori, ci sono 11 dei 13 alberghi a cinque stelle presenti i ntutta la provincia di Brescia e altre cinque strutture superesclusive sono in pipeline.

Una, Villa La Tassinara, verrà inaugurata a Desenzano e dovrebbe includere anche uno spazio per la formazione di chi lavora e si occupa di attività ricettiva.



Un altro cinque stelle, spiega corriere.it, aprirà a San Felice del Benaco e altri due a Salò. In questo ultimo caso si trata di un albergo di lusso che sorgerà nell’ex area Tavina mentre l’altro, nella zona delle Versine, aprirà entro l’estate. Si tratta dell’attuale hotel l’Affetto, di proprietà austriaca, che cambierà anche il proprio nome. A questo elenco si aggiungerà l’albergo Bella Riva di Gardone Riviera, che un restyling ha fatto passare dalle quattro alle cinque stelle.