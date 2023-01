Accor si riorganizza: il nuovo who’s who del Gruppo

11:29

Accor parte con il piano di riorganizzazione per brand e mercati annunciato nello scorso mese di luglio, creando una nuova struttura che consentirà al Gruppo di accelerare la crescita e di affrontare al meglio gli sviluppi del mercato.

Sotto la guida di Sébastien Bazin,(nella foto) group chairman & ceo e Jean-Jacques Morin, group deputy ceo, a partire dal 1 gennaio 2023 le attività di Accor si basano ora su due divisioni dedicate: una divisione Premium, Midscale & Economy e una divisione Luxury & Lifestyle, entrambe supportate da un Group management board e da una Global shared platform che fornisce competenze e servizi a entrambe le divisioni, tra cui digital, technology e procurement.



La divisione ‘Premium, Midscale & Economy’ riunisce i marchi dei segmenti del Gruppo e sarà strutturata in quattro regioni. Un Comitato esecutivo, sotto la guida di Jean-Jacques Morin come ceo, sarà composto da Thomas Dubaere, ceo Americas, Patrick Mendes, ceo Europe & North Africa, Duncan O'Rourke, ceo Middle East, Africa, Turkey & Asia Pacific, Gary Rosen, ceo Greater China. E ancora Besma Boumaza, general counsel, Fabrice Carre, chief strategy officer, Steven Daines, chief talent & culture officer, Karelle Lamouche, chief commercial officer, Patrick Laurent, chief financial officer, Camil Yazbeck, chief development officer.



La divisione ‘Luxury & Lifestyle’ è articolata in quattro collezioni di marchi: Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel MGallery & Emblems ed Ennismore. Anche in questo caso, viene guidata da un Comitato esecutivo condotto dallo stesso Sébastien Bazin in qualità di ceo e composto da Omer Acar, ceo Raffles & Orient Express (a partire dal 1° marzo 2023), Maud Bailly, ceo Sofitel, MGallery & Emblems, Gaurav Bhushan, co-ceo Ennismore, Mark Willis, ceo Fairmont. E ancora Gary Rosen, ceo Greater China, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel (a partire dal 1° febbraio 2023), Agnès Roquefort, chief development officer e Johny Zakhem, chief financial officer.



Per valorizzare questa nuova organizzazione della struttura operativa di Accor, è stato istituito un Management Board del Gruppo presieduto da Sébastien Bazin. Questo organo garantisce la coerenza e l'allineamento tra le due divisioni, sia in termini di priorità strategiche che di leve di performance.

Il Management Board del Gruppo è composto da Besma Boumaza, Group general counsel & board of directors’ secretary, Steven Daines, chief talent & culture officer, Jean-Jacques Morin, deputy ceo and chief financial officer, Brune Poirson, chief sustainability officer, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel, Luxury Lifestyle, Floor Bleeker, chief technology officer, Alix Boulnois, chief digital officer e Caroline Tissot, chief procurement officer.