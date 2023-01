Venezia, hotel Bauer a Rosewood: trovato accordo per i 200 dipendenti

16:32

Trovato l’accordo per tutelare i 200 dipendenti dell’hotel Bauer di Venezia. L’albergo resterà chiuso per essere ristrutturato e riconvertito in un indirizzo Rosewood Hotel & Resorts, che ne assumerà la gestione a partire dal 2025. E l’intesa – raggiunta lunedì scorso con i sindacati presso la sede della Regione Veneto – servirà a salvaguardare i posti di lavoro nel periodo di chiusura.

Pubblicità

Secondo quanto spiegano le sigle sindacali Filcams Cgil e Uiltucs di Venezia a ilgazzettino.it, l’accordo prevede da parte dell’azienda l’attivazione di una cassa integrazione della durata di 24 mesi e un’uscita su base volontaria tramite incentivi. Opzione quest’ultima presa in considerazione già da una cinquantina di dipendenti.



Gli altri potranno contare su una cig erogata per l’80% dallo Stato e per il 20% dall’azienda stessa, per una retribuzione di 1.300 euro netti al mese.



L’intesa sarà formalizzata definitivamente il prossimo 17 gennaio.