Arabia Saudita, al via le prime tre strutture del progetto Red Sea

21:00

The Red Sea, la destinazione balneare più attesa del 2023, si prepara all’inaugurazione delle prime strutture ricettive. L'Arabia Saudita si arricchisce dunque con nuovi hotel e resort, un polo turistico che si posizionerà in prima linea nella transizione ecologica e turistica globale.

Red Sea Global conferma così i brand e la road map per le aperture dei prossimi mesi.



A partire dalla primavera, si taglierà il nastro di tre hotel: sarà infatti il turno del Six Senses Southern Dunes, The Red Sea, del St. Regis Red Sea Resort e del Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve. Quest’ultimo sarà la prima struttura del brand in Medio Oriente e farà parte di una collezione esclusiva di soli cinque Ritz-Carlton Reserve in tutto il mondo.



Già noti, infine, i nomi di alcune delle catene internazionali che hanno ribadito la loro adesione al progetto e che accoglieranno i primi ospiti nel 2024. Si parla di 16 strutture operative tra cui Grand Hyatt The Red Sea, Fairmont The Red Sea, The Red Sea Edition, Rosewood Red Sea, Intercontinental The Red Sea Resort, Jumeirah The Red Sea, Miraval The Red Sea, SLS The Red Sea, Raffles The Red Sea e, ultimo brand annunciato, Faena che avrà il suo flagship hotel in Arabia Saudita sul lato meridionale di Shura Island.



Gaia Guarino