Cortina, sospesa la licenza allo storico hotel Miramonti

13:01

Uno degli storici alberghi di Cortina si è visto sospendere la licenza. Si tratta dell'hotel Miramonti, che nel corso dei decenni si è conquistato la fama ospitando personalità da tutto il mondo.

Pubblicità

La decisione è arrivata in seguito all'ispezione e al sopralluogo avvenuto a inizio anno, in seguito ai quali sarebbero stati rilevati problemi riguardanti gli impianti antincendio, come riporta ilgazzettino.it. Il problema sarebbe stato sollevato da un cliente lo scorso 4 gennaio.



Un brutto colpo per uno dei più storici alberghi di Cortina, che ha visto tra i suoi ospiti Brigitte Bardot, Ingrid Bergman, Gina Lollobrigida e Alberto Sordi, oltre a Ranieri di Monaco, lo Scià di Persia e diversi capi di Stato del Novecento.