Four Seasons si espande in Marocco: new entry extralusso a Rabat

08:00

Un’altra novità si aggiunge al ventaglio di prossime aperture a firma Four Seasons Hotels and Resorts. Stiamo parlando del Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr, in Marocco, la cui inaugurazione è prevista già per quest’anno.

L’hotel, nato dalla ristrutturazione della residenza reale estiva sul mare Kasr Al Bahr, si espanderà su cinque ettari di terreno e disporrà di 204 camere e suite con vista sull’Oceano Atlantico. “Consolidiamo il successo delle nostre strutture a Marrakech e Casablanca, introducendo un nuovo indirizzo, questa volta nella capitale - afferma Bart Carnahan, presidente, Global Business Development and Portfolio Management, Four Seasons Hotels and Resorts -. Siamo onorati che il nostro partner Atlantic Coast Hospitality abbia scelto Four Seasons per il progetto di Kasr Al Bahr. Non vediamo l'ora di svelare agli ospiti questa interessante destinazione, attraverso una nuova esperienza di ospitalità caratterizzata dai massimi livelli di servizio e qualità che ci contraddistinguono".



I servizi

L'hotel disterà 20 minuti di auto dall'aeroporto di Rabat-Salé e 90 minuti dall'aeroporto internazionale Mohammed V di Casablanca. Dal Four Seasons sarà possibile raggiungere con il treno ad alta velocità Casablanca in 45 minuti e le spiagge di Tangeri in 1 ora e 45 minuti.



Tra i servizi a disposizione degli ospiti sette ristoranti e lounge, una spa con cabine per trattamenti, una piscina interna, diverse piscine all'aperto e ampi spazi per conferenze ed eventi. Il restauro della struttura è stato guidato dall'architetto marocchino Karim Chakor dello studio META Atelier d'Architecture, mentre Roger Nazarian and Associates si è occupato dei progetti di interior design e di abbellimento dei giardini.