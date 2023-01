Palladium, 2022 a segno più: nel 2023 il debutto a Venezia

11:17

Bilancio positivo per il 2022 di Palladium Hotel Group. In questi giorni a Fitur, il Gruppo ha alzato il velo sulle performance dell’anno appena archiviato, che vedono tutti gli indicatori a segno più; e sulle novità della nuova stagione, che includono anche una new entry nel mercato italiano.

Il fatturato si attesta infatti 948 milioni di euro, con un incremento del +113% di entrate rispetto al 2021, e un +26% in più rispetto al 2019.



Aumentato l’adr del +29%, e il RevPar del +16% rispetto al 2019.



Numeri che fanno ben sperare per il 2023. Jesùs Sobrino, ceo di Palladium Hotel Group prevede buoni risultati: “Nel 2022 siamo riusciti a superare di gran lunga le cifre pre-pandemiche, e le previsioni per il prossimo anno sono positive, nonostante le sfide che il settore deve affrontare. Ci aspettiamo un anno di crescita moderata, durante il quale prevediamo di raggiungere per la prima volta il miliardo di euro di fatturato”.



Le novità

Sul fronte delle future novità in portfolio, la società del Grupo Empresas Matutes ha annunciato l’apertura del suo primo hotel a Venezia e la ristrutturazione di diverse strutture in Europa e in America.