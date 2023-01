Doppio attacco informatico a hotel e clienti in Francia

12:42

Attacchi informatici che prendono di mira alberghi e clienti. È quanto accaduto in Francia. A mettere sull’avviso è la Gni-Groupement National des Indépendants, organizzazione professionale francese indipendente di hotel, ristoranti e bar, si legge su Hotelmag, consociata in Hotrec (come Federalberghi).

“Gli attacchi utilizzano l’extranet di Booking – spiega l’associazione -. Il primo attacco avviene tramite prenotazioni fraudolente: il falso cliente invia un messaggio attraverso l’extranet di Booking.com per ottenere un indirizzo di posta diretta dell’hotel poi invia un’email diretta con un link (per verificare alcune informazioni, come il percorso di Google Maps per raggiungere l’hotel). Questo collegamento include un malware che non viene rilevato da tutti i software antivirus e che ruba tutte le password registrate sul computer concentrandosi su quelle che consentono loro di assumere il controllo dell’extranet stessa”.



Il secondo attacco – prosegue il messaggio del Gni – è più sofisticato e può provenire dall’hacking precedente o da un’altra falla di sicurezza non ancora rilevata: “L’hacker invia un messaggio ai clienti attraverso l’extranet di Booking per “confermare la prenotazione” e, dopo aver fatto clic sul pulsante “conferma”, al destinatario dell’email viene chiesto di inserire il numero della carta di credito”.