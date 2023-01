Relegance: per il 2023 ricavi a più 20% e due new entry veneziane

15:33

E di oltre 10 milioni di euro il fatturato consolidato con cui il nuovo gruppo alberghiero Relegance – The Unexpected Collection, ha chiuso il 2022; un dato relativo ai due hotel attualmente in gestione, Palazzina Grassi a Venezia e Rosapetra Spa Resort a Cortina.

La cifra, spiega a pambianconews.com l’a.d. del gruppo Antonio Onorato (nella foto) va valutata tenendo conto “che nei primi tre mesi dell’anno c’è stata ancora una coda del Covid che ha avuto impatti importanti”: Il 2023 si preannuncia, invece, con una crescita dei ricavi del 20%.



Intanto il gruppo cresce con due nuove acquisizioni a Venezia: Punta Conterie a Murano, uno spazio multifunzionale con ristorante, bistrot, galleria d’arte e due negozi che aprirà nel secondo semestre di quest’anno, e un boutique hotel 5 stelle di cui è stato firmato un accordo preliminare. L’inaugurazione di quest’ultimo è prevista per il 2025.



“L’obiettivo – ha detto recentemente a TTG Vincenzo Onorato – è di espanderci con strutture di piccola-media dimensione, con piscina e spa. Per quanto riguarda, invece, la nuova struttura di Murano, sarà un luogo nostro da visitare, un’esperienza in più che garantiremo ai nostri clienti”.