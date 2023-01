Riu chiede più controlli su Airbnb

15:08

Un "afflusso di turisti fuori controllo" anche al di fuori delle zone tradizionalmente appannaggio dei viaggiatori. Luis Riu, amministratore delegato dell'omonima catena alberghiera, ha puntato il dito contro Airbnb e il fenomeno dell'overtourism.

Il manager, come riprende preferente.com, ha ricordato di essere anche residente a Maiorca e proprio alla lice di questo ha riportato come il moltiplicarsi degli appartamenti per le vacanze abbia portato l'offerta di camere "in tutte le strade e i Paesi dell'isola".



Riu ha anche evidenziato che gli albergatori sono soggetti a normative e dunque il loro sviluppo è totalmente controllato. Per gli affitti brevi invece "c'è una mancanza di regolamentezione e un numero di ispettori insufficiente per far rispettare le norme vigenti".