La nuova ospitalità tailor made: nasce Urban Hive Milano

Si chiama Urban Hive Milano il nuovo boutique hotel nato dalla completa rivisitazione di quello che fu lo storico Carlyle Brera, in Corso Garibaldi, trasformato in un 4 stelle grazie a un articolato progetto di restyling curato dallo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners.

Credit foto: Paolo Valentini



Il risultato è un progetto di accoglienza innovativo, con servizi pensati per diverse fasce di clientela – da quella business all’individuale leisure –, ma anche per gli stessi milanesi, in un interscambio continuo tra interno ed esterno.



Le tipologie di camere

La struttura include 97 tra stanze e suite distribuite su 7 piani, ognuna studiata per una determinata tipologia di clientela. Le categorie delle sistemazioni sono cinque: ‘La Mini’ per viaggiatori solitari o mini soggiorni; ‘La Cosy’ da condividere in due; ‘La Grande’ per la famiglia e poi ancora ‘La Tailor Made’ su misura per ogni cliente, con dispositivi di alta qualità e servizi premium personalizzati. Infine ‘La Junior Sweet’, la stanza più grande dell’hotel con vista sullo skyline milanese.



Spazi multifunzionali

Uno dei concetti chiave attorno al quale ruota lo spazio e l’atmosfera d’insieme di Urban Hive Milano è il modo in cui sono stati disegnati gli spazi dedicati al co-working. L’hotel ha infatti adottato una visione circolare dell’uso degli ambienti comuni. Il risultato è un ambiente che vive tutte le fasce orarie, ospitando differenti pubblici. Il mezzanino dedicato alle colazioni, ad esempio, dopo le 11 si trasforma in un coworking space per le molte startup cittadine.



L’area business ha tre meeting room e in albergo è anche presente un’area wellness con sala fitness aperta 24 ore su 24. Tra i servizi anche uno dedicato ai clienti che arrivano in anticipo rispetto all’orario del check-in; potranno usufruire di un servizio di locker per i bagagli e di uno spazio dove poter farsi la doccia e rilassarsi prima degli appuntamenti di lavoro. Al ritorno in hotel il cliente troverà il bagaglio direttamente in camera.



L’offerta food&beverage è firmata da Dom Carella, volto noto della scena gastronomica milanese, e si declina nel Portico 84, che condivide l’accesso alla lobby da un lato e quello a Corso Garibaldi dall’altro.