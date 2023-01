Gruppo UNA, riapre il business hotel di Bologna San Lazzaro

15:55

Dopo quasi tre anni di chiusura il Gruppo UNA riapre domani con un nuovo naming e nuovi servizi UNAHOTELS Bologna San Lazzaro, il business hotel che è stato oggetto di un progetto di rebranding "affermando ancora una volta l’impegno di Gruppo UNA nell’offrire ai suoi ospiti un livello di ospitalità sempre più alto e attento alle esigenze dei viaggiatori - commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA -. La nostra volontà è quella di essere ancora più presenti nel tessuto cittadino e diventare un punto di riferimento per Bologna, con spazi e servizi a disposizione sia degli ospiti che del pubblico locale. Un’apertura iniziata già nel periodo della pandemia, quando l’hotel ha collaborato strettamente con il Comune di Bologna e la Ausl, mettendo a disposizione gli spazi interni del centro congressi, utilizzato come hub vaccinale grazie all’ampiezza e alla sicurezza garantita dagli ambienti”.

Il restyling

I principali interventi di restyling che hanno interessato la struttura comprendono un nuovo ristorante - L’Emiliano Bar & Restaurant by ‘UNA cucina’ -, una rinnovata proposta degli spazi esterni e l’implementazione di nuovi servizi nelle camere. Uno dei punti di forza della struttura è l’adiacenza al Centro Congressi di Gruppo UNA, che serve tutte i 4 hotel della catena presenti in città e può ospitare fino a 1.000 delegati.



UNAHOTELS Bologna San Lazzaro è in una posizione ideale per lo svolgimento di meeting ed eventi, a poca distanza dalle principali vie di comunicazione e mezzi di trasporto, dal centro espositivo e dal centro storico di Bologna; si propone dunque come un vero e proprio punto di riferimento congressuale per la città.