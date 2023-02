Hyatt, finalizzata l’acquisizione di Dream Hotel Group per 289 milioni di euro

11:33

Hyatt Hotel Corporation ha completato l’acquisizione di Dream Hotel Group. Il Gruppo aggiunge così nel suo portfolio tre nuovi brand, mettendo mano su 12 alberghi e 24 future aperture.

Il valore dell’operazione, iniziata lo scorso novembre, si attesta sui 289 milioni di euro.



Attraverso l’acquisizione, riporta Hosteltur, Hyatt espande la sua presenza in destinazioni strategiche come Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Saint Lucia, Doha e New York; e approda in nuove destinazioni come i monti Catkills, nello stato di New York, e la Valle de Guadalupe, in Messico.