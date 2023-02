Cbre, Mirko Baldini nuovo amministratore delegato della divisione Advisory Italia

21:00

Mirko Baldini è il nuovo amministratore delegato della divisione Advisory in Italia di Cbre.

Da 20 anni in Cbre, in passato già coo e head of Property Management Italy, Baldini assumerà l'incarico a partire dal 1° aprile 2023, al posto di Alessandro Mazzanti, che andrà a ricoprire il ruolo di presidente non esecutivo, supportando il business italiano fino alla fine di febbraio 2024.



"Sono molto felice di cogliere l’opportunità di guidare la società in Italia - ha dichiarato Baldini in una nota -. Non vedo l'ora di mettermi al lavoro con i colleghi, per perseguire insieme l’obiettivo ambizioso di consolidare i punti di forza di Cbre e cogliere le importanti nuove sfide che abbiamo davanti".



"Sono lieto che Mirko assuma il ruolo di leadership di Alessandro alla guida della divisione Advisory in Italia - ha commentato Marco Hekman, divisional president della divisione Advisory per l'Europa Continentale di Cbre -. Alessandro ha costruito un business leader nel settore in Italia, con un team in grado di fornire servizi di alta qualità ai nostri clienti. Esiste ancora del potenziale per rafforzare e migliorare ulteriormente le nostre capacità a favore dei clienti in Italia e Mirko è nella posizione ideale per guidare questa crescita".