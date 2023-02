Recruiting nell'hospitality, 1000 posizioni aperte al TFP Summit

11:03

Ventisette aziende e oltre 1000 posizioni aperte per tutte le diverse figure professionali operative in albergo, da quelle più tradizionali – direzione, front office, housekeeping, sala, cucina – fino ai profili più particolari, come quelli di macellaio e pittore. Sono queste le cifre di TFP Summit, l’appuntamento con il recruiting che torna in presenza a Milano il 9 febbraio all’Hotel Meliá.

“Il momento è certamente complesso per il recruiting nel settore turistico - analizza Giorgio Caneva, amministratore delegato di Job in Tourism -: per questo, la possibilità per aziende e candidati di incontrarsi di persona in un contesto dedicato rappresenta un’opportunità ancora più importante”.



Le aziende avranno la possibilità non solamente di fare colloqui con professionisti, ma anche di presentare le proprie iniziative in ambito risorse umane.



Colloqui e formazione

Per tutta la giornata i candidati potranno svolgere colloqui con le aziende presenti presentandosi ai relativi desk e partecipare gratuitamente ai momenti di formazione, in programma sia al mattino che nel pomeriggio. “Per chiunque sia in cerca di lavoro o desideri cambiarlo - aggiunge Caneva - TFP Summit si conferma un appuntamento imperdibile che permette, in una sola giornata, di conoscere tutte le principali posizioni aperte sul mercato e di candidarsi a quelle maggiormente in linea con il proprio profilo e le proprie aspirazioni”.