In Tunisia il nuovo indirizzo di Life Resorts: il Rosa Beach Resort & Spa

11:13

Life Resorts I Private Collection si arricchisce di un nuovo indirizzo. Si tratta del Life Resort Rosa Beach Resort & Spa di Monastir, affacciato sul tratto di costa di Skanes.

“Il Rosa Beach Resort & Spa di Monastir è un resort leisure di eccellenza – dice Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts – concepito in chiave moderna per valorizzare l’offerta di servizi disponibili ed il pregio del sito naturale in cui sorge. Proveremo a coniugare le attività open air tipiche delle destinazioni mediterranee con un’attenzione particolare ai servizi di qualità, a partire dall’intrattenimento e dalla proposta gastronomica, per offrire un prodotto in grado di competere sui mercati internazionali. Insieme alla proprietà – conclude Carella – abbiamo condiviso un ambizioso piano di sviluppo che riguarderà il Beach Club, che sarà adeguato al concept trendy di tutti gli altri resort della nostra Private Collection, oltre all’area congressuale ed al centro Thalasso che rafforzeranno il posizionamento della struttura lungo tutti i 12 mesi dell’anno”.



Il resort mette a disposizione 405 camere e suites, tutte a pochi passi da mare, 1 beach club, 2 ristoranti, 3 bar, grill, pasticceria, bistrot, 2 piscine, impianti sportivi, gym, Spa, teatro, servizi di intrattenimento dedicati ai target Family e Young Adults.



“Siamo orgogliosi di essere entrati a far parte della collezione Life Resorts – dice Chaed Zouhaier, owner del Rosa Beach Resort & Spa –. Siamo certi che questa partnership ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza nel mercato italiano ed in quelli internazionali. Un passo importante che ci consentirà, inoltre, di qualificarci anche nel segmento Events, in un momento di forte domanda verso la Tunisia”.



Il Life Resort Rosa Beach & SPA sarà condotto con la formula dell’affiliation management.