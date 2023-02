I 30 anni di Delphina, l’ospitalità autentica della Sardegna

14:28

Un catalogo con una veste completamente rinnovata per Delphina hotels & resorts, il gruppo alberghiero del Nord Sardegna che mette a disposizione 12 hotel da5 a 4 stelle, 6 Spa e ville immerse nella natura tra la Costa Smeralda, l'Arcipelago di La Maddalena e il Golfo dell’Asinara.

“Quest’anno- dice il presidente e fondatore di Delphina, Francesco Muntoni- celebriamo un traguardo importante: i primi 30 anni di Delphina hotels & resorts. Da trent’anni Delphina è ospitalità autentica in luoghi unici. Siamo onorati di essere diventati l’amico in Sardegna dei nostri ospiti, che ci scelgono da tanto tempo per trascorrere con noi il momento più atteso dell’anno e riscoprire ogni volta la bellezza genuina della Sardegna e della Gallura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dai nostri collaboratori ai nostri ospiti affezionati. Siamo grati a chi ci ha scelto e dell’affetto dimostratoci in questi anni. Questo ci spinge a lavorare con sempre più passione per fare sempre meglio”.



Per il gruppo sardo, vivere una vacanza indimenticabile vuol dire anche far conoscere le tradizioni e i sapori tipici della terra che li ospita attraverso i prodotti enogastronomici con il progetto Selezione Delphina, l’artigianato locale e le escursioni nel territorio. Gli ospiti apprezzano sempre di più l’animo green e responsabile che ha caratterizzato l’azienda fin dai primi passi, a partire dalla scelta delle location dove costruire le strutture, immerse e nascoste nel verde della macchia mediterranea.



“Gli alberghi Delphina - spiega l'amministratore delegato del gruppo, Marco Muntoni - vennero progettati prendendo spunto dagli “stazzi”, tipiche costruzioni delle campagne galluresi realizzate con materiali del posto. Sono piccole abitazioni che si integrano armoniosamente nel paesaggio circostante. Anche nello stile di ospitalità e accoglienza ci siamo sempre ispirati alla ‘cultura degli stazzi’, autosufficienti da un punto di vista alimentare – veri e propri precursori del km 0-, circondati di piante autoctone che rilasciano essenze salubri e ambasciatori di premurosa ospitalità nei confronti del ‘forestiero, considerato sacro”.



Il gruppo ha un occhio di riguardo per le agenzie di viaggi. “Collaboriamo con le migliori agenzie italiane e siamo molto grati che ci abbiano scelto, seguito ed aiutato nel nostro percorso di crescita. Le coccoliamo in modo personalizzato e ai massimi livelli per mano dei nostri direttori, ognuno dei quali è responsabile di un numero limitato di agenzie partner. Offriamo il servizio di pacchetti con viaggio e trasferimenti (anche in elicottero sorvolando scenari marini indimenticabili) esclusivamente per i nostri hotel e resort”.