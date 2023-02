Arabia Saudita, crescita esponenziale dell’occupazione alberghiera

di Gaia Guarino

11:43

Il turismo religioso e la ripresa dell'intrattenimento dal vivo fanno impennare i numeri della travel industry saudita. I risultati si evincono dal comparto hospitality che, secondo Cbre nel corso del 2022 ha registrato una crescita stellare.

Il tasso di occupazione in Arabia Saudita è salito del 17,2% rispetto al 2021 con una tariffa media giornaliera (Adr) più alta del 17,9%. I flussi verso Jeddah e Riyadh hanno determinato un incremento del tasso d'occupazione del 30,4% nelle due città e un Adr con un +32,3% (2021 vs 2022).



"Il settore immobiliare dell'Arabia Saudita ha registrato Kpi crescenti nel 2022", ha commentato Taimur Khan, head of research di Cbre a tradearabia.com. "Le performance - conclude - sono state uniformi su tutti i segmenti, dagli uffici all'hôtellerie, passando per i settori industriali e residenziali".