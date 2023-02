Six Senses approda in Belize con un resort extralusso e green

09:21

Six Senses ha annunciato che sarà il Belize la sua prossima tappa. Il brand di IHG Hotels & Resorts aprirà a metà del 2025 una nuova struttura di lusso con resort, ville e residence a basso impatto ambientale: Six Senses Belize. Sorgerà su un tratto di spiaggia di Ambergris Caye, la destinazione più ambita del Paese, sviluppandosi su un terreno di 4.448 acri tra zone umide protette e foreste di mangrovie.

Costruito intorno alle lagune naturali a Nord dell'area protetta, il Six Senses Spa and Wellness Village comprenderà un bar Alchemy, un centro olistico antietà, un centro fitness, aree per trattamenti wellness e un padiglione per lo yoga all'aperto. Oltre alle sistemazioni ricettive sulla terraferma saranno a disposizione degli ospiti anche 44 ville sull’acqua in un’isola privata a cinque minuti di barca dalla costa del Belize. Lì ci saranno anche alloggi in vendita e i servizi includeranno un sunset bar, un villaggio dining aperto tutto il giorno, un’area per barbecue, un miniclub e una piscina all’aperto.



La Secret Beach

Una parte del resort, di sette ettari di terreno, si chiamerà Secret Beach e metterà a disposizione dei clienti una spiaggia privata e un mix di servizi diurni e notturni, oltre a un centro per le immersioni. Il progetto include la creazione di orti botanici, una scuola di cucina, un club per i ragazzi e un mercato alimentare. Tra i servizi, prosegue TopHotelNews, anche una piscina all’aperto, una gelateria, un ristorante sull’acqua e il Cinema Paradiso.



Grande attenzione all'ambiente

Tutta la struttura sarà a basso impatto ambientale, grazie all’utilizzo di legno e a edifici per lo più prefabbricati e modulari, in modo da ridurre al minimo la costruzione in loco. Gli edifici saranno orientati in modo da utilizzare al massimo l’energia solare tramite pannelli solari. La vegetazione naturale lungo la zona della spiaggia sarà lasciata intatta, preservando questa barriera naturale. Ci sono inoltre, piani per ripristinare la vegetazione delle mangrovie rosse e delle specie vegetali, in modo da fungere da habitat per l'avifauna.