Alternanza scuola lavoro: webinar sul protocollo Federalberghi-Unioncamere

13:08

Federalberghi e Unioncamere hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla collaborazione nel campo della ricerca e analisi dei fabbisogni professionali e supporto ad azioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro; della formazione, orientamento, comunicazione e promozione di best practice; della definizione di un modello di certificazione delle competenze.

Pubblicità

Con la sottoscrizione del protocollo, come si legge su Hotelmag, sono rese strutturali le attività, già in fase di sperimentazione da parte di entrambe le organizzazioni, insieme alla Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.) per la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti degli istituti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), che racchiudono le attività già definite di alternanza scuola lavoro.



Per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto, discutere dei primi risultati raggiunti e presentare l’iniziativa agli istituti professionali non ancora aderenti è stato organizzato il webinar “Certificazione delle competenze in Pcto. Settore Turismo” che si terrà il 16 febbraio 2023 dalle ore 15 alle 17.



L’intesa tra Federalberghi e Unioncamere si colloca nell’ambito delle azioni poste in essere dalla Federazione per consolidare i rapporti tra il sistema della formazione, dell’istruzione secondaria superiore e terziaria tecnologica e il mercato del lavoro del settore turismo.



Per iscriversi all’incontro e ricevere il link per partecipare è richiesta la compilazione di questa scheda.