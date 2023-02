Barceló, un hotel 5 stelle nell'antica stazione ferroviaria di Huesca

14:35

Barceló Hotel Group investe nella trasformazione di una delle stazioni feroviarie più grandi d’Europa, riconvertendola in hotel. Si tratta della Canfranc Estación, a Huesca nei Pirenei aragonesi.

Come riporta Fanpage, con 365 finestre e un'estensione di più di 200 metri, Canfranc Estacion era la seconda stazione ferroviaria più grande d'Europa, dopo Lipsia. L'antica stazione, fondata nel 1928, collegava i Pirenei francesi e a quelli spagnoli ma dal 1970, in seguito al crollo del ponte L'Estanguet per un treno merci deragliato, il servizio tra i due Paesi è stato interrotto.



Nell'antica stazione è stato aperto quest'anno un albergo cinque stelle del Gruppo Barceló con 104 camere progettate in stile art decò in omaggio all'epoca di fondazione della Canfranc Estación, inaugurata nel 1928.

Il progetto di Barceló Hotel Group per la Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel recupera il dna della stazione trasformando l'emblema storico della struttura in un edificio icona del XXI secolo. Gli interni sono stati ristrutturati per rispettare la storia del luogo ma creando anche ambienti contemporanei usando il legno e l'ottone, tessuti pregiati e colori ispirati agli anni '20. Gli ospiti dell'hotel possono inoltre godere di un bar in ambienti d'altri tempi, un ristorante e una spa.

Oggi la stazione è anche stata dichiarata Bene di Interesse Culturale dal 2002 e fa parte del Patrimonio Storico Culturale Ferroviario.