Il Garda più esclusivo: apre l'8 luglio lo SPA-Hideaway Cape of Senses

14:09

L’annuncio era già stato fatto, ma ora c’è la data esatta: aprirà l’8 luglio il nuovo indirizzo superesclusivo ‘adults only’ del lago di Garda: SPA-Hideaway Cape of Senses, il 5 stelle frutto dall’investimento della famiglia Margesin di Lana (Bz), che ha acquisito ad Albisano, sopra Torri del Benaco, il terreno dove è sorto l’hotel, trasformato dagli architetti Hugo e Alessia Demetz in un palcoscenico a picco sul lago, con un panorama mozzafiato sul Garda.

Palcoscenico sul lago

Disporrà di 55 suite su 15mila mq di superficie, una Spa di 2mila mq, una palestra, una Private Spa, tre piscine, un bar, due ristoranti e 450 mq di ambiente acquatico. Gli ospiti potranno scegliere tra 22 Junior Suite Vista Lago, 22 Suite Vista Lago, 7 Signature SPA Suite Vista Lago, e poi ancora due Sky Suite Vista Lago con jacuzzi, su una terrazza di 80 mq e una struttura mobile per dormire guardando le stelle, e infine due Sky Pool Suite Vista Lago, con piscina privata 6x3 metri, su una terrazza di 100 mq e la stessa struttura mobile delle Sky Suite.



Un progetto green

Il progetto è stato realizzato intorno al concetto di consapevolezza ecologica, declinato nella ricerca di materiali locali e naturali per la realizzazione delle suite, ma anche di soluzioni per la produzione di energia sostenibile e di opzioni gastronomiche incentrate su prodotti regionali accuratamente selezionati.



Interscambio con la natura

L'hotel si svilupperà su tre piani per integrarsi con l'ambiente circostante e le grandi vetrate all'ingresso e nella zona bar avranno il compito di trasportare la natura stessa all'interno dell’ambiente. All'ultimo piano i due ristoranti - Al Tramonto e l'osteria La Pergola -, mentre la colazione sarà servita sulla terrazza panoramica circondata da ulivi e sospesa sui giardini. Tutto intorno un balcone naturale affacciato sul lago.



SPA-Hideaway Cape of Senses sarà una struttura riservata a ospiti con un’età maggiore di 14 anni, con pernottamenti di minimo tre notti, e resterà aperta per undici mesi l’anno.