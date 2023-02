CDSHotels, recruiting days il 5 e il 6 marzo al villaggio di Terrasini

15:28

Si terrà il 5 e il 6 marzo la due giorni dedicata al recruiting di CDSHotels. I professionisti ricercati andranno a ricoprire i ruoli di receptionist, personale di cucina, sala, bar, housekeeping e fattorini da inserire presso il villaggio di Terrasini, dove si terranno anche i colloqui.

Per partecipare ai recruiting days basterà registrarsi nell’area ‘Lavora con noi’ del sito della compagnia. “Allo stesso link – si legge in una nota - è inoltre possibile proporre la propria candidatura per le posizioni aperte nei villaggi e hotel in Puglia dove CDSHotels cerca oltre 100 professionisti per ricoprire diversi ruoli in tutti i reparti, dalla cucina al bar, dalla sala all’housekeeping, dall’assistenza ai bagnanti alla manutenzione, dal ricevimento alla guardiania”.