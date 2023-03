All’asta gli arredi dell’Hotel Bauer di Venezia

17:34

Gli arredi dell’Hotel Bauer di Venezia vanno all’asta. Oltre 4mila lotti, tra mobili, tessuti pregiati e quadri d’autore, saranno messi a disposizione dei migliori offerenti a Parigi.

L’albergo, attualmente oggetto di un imponente restyling, in vista della riapertura, nel 2025, sotto insegne Rosewood Hotels & Resorts, si appresta a dare un taglio netto al passato con camere copletamente rinnovate.



La vendita all’incanto degli arredi, riporta La Nuova Venezia, si terrà dal 24 al 29 aprile. Tra i pezzi, appliques in vetro di murano realizzate dalla vetreria Seguso, tende di raso Bevilaqua, del valore stimato tra i 4mila e i 6mila euro. E ancora un armadio a trumo in stile barocco da 2mila euro, cristallerie e lampadari, e alcuni dipinti attribuiti a Claudio Francesco Beaumont di vale compreso tra i 40mila e gli 80mila euro.