Il ritorno ai livelli pre-pandemia è vicino per VISTA, i due boutique hotel di lusso del Gruppo Lario Hotels che hanno riaperto il 1° marzo. “L’anno che abbiamo di fronte - dichiara Luigi Passera, ceo di Lario Hotels - si prospetta in ulteriore consolidamento rispetto ai già ottimi risultati del 2022. Registriamo infatti livelli di revenue on the book in significativo aumento (oltre il 30%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le previsioni ci fanno dire che nel corso del 2023 VISTA Lago di Como recupererà completamente i risultati pre-pandemia e VISTA Verona, aperto a maggio dello scorso anno, potrà esprimere al meglio il suo potenziale”.

Ridefinire il concetto di lusso

Spinto dagli ottimi risultati dei primi due VISTA, il gruppo sta verificando l’ipotesi di realizzarne un terzo nel Sud Italia.



Affiliati a Small Luxury Hotels of the World, i VISTA sono situati in punti strategici delle città d’arte e hanno come obiettivo quello di ridefinire il concetto di lusso intendendolo come cura dei particolari e attenzione nel far sentire a casa i propri ospiti, pur immergendoli in una realtà giovane e internazionale, veloce e tecnologica. Si pongono inoltre come punto di partenza privilegiato per scoprire le attrattive del territorio in cui sono inseriti.



Società Benefit

Il Gruppo Lario Hotels dal 2021 è inoltre ufficialmente diventato ‘Società Benefit’ integrando nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, anche un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.



Rispetto per le persone, responsabilità, trasparenza del business, non spreco, cura per le risorse e per il territorio, risparmio energetico sono i punti chiave che guideranno le scelte dei VISTA nell’anno 2023, come spiega la presidente del gruppo Bianca Passera: “La tutela, la valorizzazione e la promozione del nostro territorio e delle comunità - sottolinea - sono intrinseche alla mission del gruppo. Desideriamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza autentica non solo legata al soggiorno in albergo, ma anche alle destinazioni di Como e Verona con un approccio responsabile, sostenibile e virtuoso nei confronti di tutti i nostri stakeholder, in primis i nostri ospiti e collaboratori”.