Il 16 marzo l'apertura di Six Senses Rome, primo hotel del gruppo in Italia

E’ fissato per il 16 marzo il debutto in Italia di Six Senses con l’inaugurazione del nuovo hotel a Roma in via del Corso, all’interno di Palazzo Salviati Cesi Mellini, un edificio del XV secolo che nel tempo è stato oggetto di ampliamenti e revisioni, ed include 96 camere e suite.



La Six Senses Spa include i bagni romani con il calidarium, tepidarium e frigidarium per una reinterpretazione moderna di un rituale antico e, tra gli altri servizi, offre cinque sale per i trattamenti di cui una per coppie, Hammam, spazi biohacking e meditazione, yoga deck all’aperto e fitness center.

“Dopo quasi trent’anni, è una gioia tornare nella mia città natale per gestire un progetto così ambizioso - afferma Francesca Tozzi, general manager di Six Senses Rome -. Per me e per il mio team è motivo di grande orgoglio guidare l'apertura del primo urban hotel di Six Senses. Stiamo lavorando alacremente affinché i nostri ospiti possano vivere esperienze memorabili in un ambiente autentico, informale e fuori dagli schemi".



Con una selezione di 12 categorie di camere, tra cui tre Signature suite, le numerose opzioni possibili includono sia camere con vista sul rigoglioso giardino interno che camere che si affacciano sulla vivace via del Corso e sull’adiacente chiesa di San Marcello al Corso.