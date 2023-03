Aperto a Verona l’hotel-museo della Street Art: Muraless

13:58

Ha appena aperto a Verona una struttura che, per le sue caratteristiche, rappresenta un unicum nel panorama ricettivo italiano. Stiamo parlando di Muraless Art Hotel, l’albergo dedicato all’arte urbana e ai suoi protagonisti.

Il progetto, curato da Chiara Canali con la collaborazione di Deodato Arte, ha visto la partecipazione di 50 street artist tra esponenti delle nuove generazioni e storiche firme come Thierry Guetta - in arte Mr. Brainwash - che ha realizzato la facciata, compiendo così la sua prima opera muraria in Italia.



Camere tematiche

Il 4 stelle, vicino all’autostrada e alla Fiera di Verona, ha 94 camere tematiche distribuite su tre piani, arredate in stile urban e il cui interni sono stati curati da street artist di fama internazionale. Ognuna è diversa dall’altra, con l'obiettivo di celebrare il genio e l’eccellenza italiana in ogni settore: vino, opera lirica, cinema, motori, arte, architettura, design, storia, scienza, cibo, moda e musica.



Ci sono, dunque, camere dedícate a Botticelli, Leonardo, Michelangelo o Caravaggio, altre alle atmosfere della Turandot e della Traviata, altre ancora ai più celebri scienziati italiani o alle star del nostro cinema.



Dagli spazi comuni alle camere, la struttura accompagna l’ospite in un personalissimo viaggio tra fantasia e realtà. Una strada di colore culmina nell’ingresso, dove il pavimento della hall è protagonista grazie al dipinto di Agron Hoti. L’albergo dispone anche di due sale riunioni con adiacente un lounge bar, per un servizio di welcome e coffee break, oltre che di aperitivi pre and after dinner. Spazi ideali per ospitare convention aziendali o per ispirare attività di workshop e coworking.