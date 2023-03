Più investimenti alberghieri nelle città minori italiane: lo studio Horwath

11:49

Cresce l’interesse degli investitori internazionali per le località secondarie del nostro Paese. A confermarlo i dati di Horwath Htl, presentati alla Bocconi, che segnalano come stiano aumentando gli investimenti in città quali Torino, Bologna e Genova.

“Per il prossimo triennio – sostiene Maddalena Terraneo, senior consultant Horwath HTL – si prevede un +4 % di nuove aperture, con una crescita più evidente nell’economy ma, per quanto riguarda le catene internazionali, uno sviluppo prevalentemente nel segmento luxury”.



Nella top ten ancora Roma (che nello scorso anno ha visto oltre 10 nuove aperture), che si conferma meta molto attrattiva, seguita da Milano, Venezia e Firenze, ma anche da località meno battute dal turismo di massa. Nel Sud per il balneare al centro degli investimenti ci saranno la Puglia, la Sicilia e la Sardegna”. Tra le tipologie di turismo in fase di sviluppo quello golfistico, un segmento ancora frammentato in Italia ma su cui si stanno concentrando gli sguardi degli investitori internazionali. S. G.