‘Qui non sei sola’, nasce la rete di hotel contro la violenza sulle donne

13:58

Sono migliaia le strutture aderenti in tutta Italia alla Rete degli alberghi solidali, che rientrano nel progetto “Qui non sei sola”, presentato dai Ministri Daniela Santanchè ed Eugenia Roccella.

Grazie alla firma del protocollo d’intesa con le associazioni di categoria del comparto alberghiero, Assohotel Confesercenti, Confindustria Alberghi, CNA Turismo, Federalberghi, Federturismo, Unipol Sai con la rete di alberghi Una Hotel, il governo apre gli hotel come luoghi di accoglienza per le donne vittime di violenza.



“Ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali in relazione al contrasto della violenza di genere e alla protezione delle vittime – ha detto il ministro Santanché nel corso della presentazione - l’intesa vuole promuovere le strutture alberghiere come luogo di accoglienza per le donne vittime di violenza, per un breve periodo di soggiorno una volta concluso il percorso presso le case rifugio e di semiautonomia, nell’ambito del percorso intrapreso per la fuoriuscita dalla violenza”.



“Ci sono battaglie che sono di tutti, come quella per contrastare la violenza sulle donne” ha aggiunto Santanché. In particolare, il comparto turistico è tra i settori economici con la più alta presenza femminile, anche per questo il Ministero del Turismo sente una forte responsabilità verso le donne.