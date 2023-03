UNAHOTELS: il One Siracusa il primo albergo con camerieri e butler robot

16:52

Due novità tecnologiche sbarcano in casa UNAHOTELS. Il gruppo alberghiero ha infatti dato inizio a una collaborazione con Keenon, azienda specializzata in tecnologie avanzate e intelligenza artificiale per gli hotel, che trova la sua prima applicazione all’UNAHOTELS One Siracusa.

L’hotel siciliano è infatti il primo dove, a supporto dello staff, sono stati inseriti due robot: Keenon Dinerbot T5 e Butlerbot W3.



“Il Gruppo UNA si impegna costantemente a implementare sempre più i servizi nei propri hotel per offrire agli ospiti i migliori comfort. Per questo abbiamo scelto di integrare due intelligenze artificiali per supportare lo staff dell’UNAHOTELS One Siracusa, portando una nota di innovazione ed elevando l’efficienza all’interno della struttura siciliana” commenta Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA.



Il Dinerbot T5, chiamato da tutti Lola, integra il servizio ristorativo con le funzioni di runner: il robot è l’assistente del cameriere, che imposterà le opzioni a seconda dei suoi bisogni, aiutandolo a raccogliere i piatti caldi dalla cucina e a sparecchiare la tavola una volta finito il pasto. L’idea è quella di agevolare il lavoro del cameriere che, così, può fornire supporto alla clientela in modo più presente, personalizzato ed efficace.



Leonard, invece, è il nome del Butlerbot W3 che impreziosisce il room service dell’hotel garantendo lo svolgimento del lavoro in modo rapido. L’intelligenza artificiale del robot, dopo essere stata settata, è in grado di percorrere i corridoi della struttura e, in modo indipendente, chiamare l’ascensore e arrivare in camera. Grazie all’elevato sviluppo tecnologico implementato all’interno dell’hotel, il robot può avvisare l’ospite con una chiamata in camera o un messaggio sul telefono e avvisare il personale in reception qualora ci fossero ulteriori necessità.



Dopo il One Siracusa, altri hotel del Gruppo UNA vedranno l’inserimento di personale robot.