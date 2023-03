Alberghi italiani, la ripresa trainata dalla fascia alta

12:55

Una ripresa di fascia alta. È questa la fotografia del settore alberghiero scattata da Cbre nel suo Market Outlook 2023 dedicato agli hotel. Secondo il consulente immobiliare, la ripresa dell’industria alberghiera italiana nel 2022 ha interessato prevalentemente gli hotel di fascia superiore, e le stime per il 2023 indicano che il segmento alto di gamma continuerà a crescere.

Il 2023, dice lo studio Cbre, vedrà un moderato rallentamento delle economie avanzate e il persistere dell’inflazione, due fattori che potranno decelerare il recupero dei flussi. In particolare, sotto pressione sarà la domanda business, soprattutto sulle destinazioni urban secondary a vocazione direzione.



La domanda leisure, soprattutto sui livelli luxury e upscale, resterà invece positiva, grazie alle prospettive di ulteriore crescita del turismo estero presso le destinazioni classiche, città d’arte e resort.



Gli investimenti

Dal punto di vista degli investimenti, sta già emergendo e sarà sempre più evidente, la contrapposizione tra l’intensità e la ricerca di qualità dei flussi turistici e l’obsolescenza degli hotel italiani, cosa che rende il mercato tricolore una meta interessante per chi vuole scommettere in riqualificazioni o in conversioni a uso ricettivo di strutture non alberghiere.



Nel 2022 sono stati investiti 1,6 miliardi di euro nel mercato Hotel in Italia, e per quest’anno Cbre evidenzia come gli investitori guarderanno soprattutto agli sviluppi dei segmenti luxury e upscale, con l’obiettivo di intercettare il turismo straniero altospendente. Anche i resort rimarranno nei radar degli operatori immobiliari, perché continuano a registrare risultati molto positivi.



Teatro dei maggiori investimenti nei prossimi 12-18 mesi saranno Milano e Roma, con importanti volumi di completamento di nuove strutture lusso e extralusso, gestite in management agreement o in locazione a catene internazionali.