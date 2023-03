Affitti brevi, il Senato: “Riconoscere la figura del property manager nel regolamento Ue”

14:22

Riconoscere la figura del property manager nel nuovo regolamento comunitario. È quanto viene scritto nella risoluzione approvata dalla 4° Commissione del Senato (Politiche dell’Unione Europea).

Viene accolta così la richiesta di Aigab-Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi che con il presidente Marco Celani, in audizione al Senato il 9 marzo scorso, e con la Memoria depositata e messa agli atti conseguentemente, aveva chiesto formalmente l’introduzione della figura del “gestore professionale come persona giuridica, che svolge, anche come intermediario per conto del locatore, servizi di locazione di alloggi a breve termine che comprendono le attività di promozione online mediante una o più piattaforme online, incasso dei corrispettivi, accoglienza degli ospiti, gestione delle attività di pulizia dell’unità e altri servizi connessi all’accoglienza e alla manutenzione dell’unità”.



Per la prima volta viene così citata la categoria dei property manager in un atto del Parlamento, che di fatto interviene sul Progetto di legge europeo segnalando i punti ed i temi su cui deve essere emendato.