16:14

"Relais & Châteaux crede nella condivisione dell'art de vivre e del savoir faire in cucina. Con 580 dimore in tutto il mondo, 600 villas, 800 ristoranti e 340 stelle Michelin si caratterizza per esclusività e costante ricerca della qualità. In questo scenario l'Italia si inserisce come terzo mercato per numero di associati e come seconda destinazione richiesta subito dopo la Francia. Nel triennio 2020-2022 sono stati 55 i nuovi ingressi e quattro i nuovi associati con il San Corrado di Noto, Villa della Pergola ad Alassio, il Grand Hotel Duchi d'Aosta a Trieste e Borgo Santandrea ad Amalfi.

"Stiamo valutando un ampliamento strategico sul territorio nazionale" sottolinea Danilo Guerrini, delegato per l'Italia di Relais & Châteaux...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)