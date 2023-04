Lago di Como, riapre lo storico Hotel Promessi Sposi

21:00

Riapre, sulla sponda orientale del lago di Como, lo storico Hotel Promessi Sposi di Malgrate. Il 4 stelle lusso tornerà ad accogliere i viaggiatori il prossimo 6 aprile, dopo un’operazione di rilancio ad opera dell’imprenditore Fabio Dadati e della moglie Sabrina Frigerio.

Pubblicità

L’apertura dell’albergo si inserisce in un ambizioso progetto che mira a trasformare la zona in una destinazione d’eccellenza. Si inseriscono in questo piano anche l’acquisizione e l’inaugurazione -sempre ad opera di Dadati e Frigerio - della Casa sull’Albero, nel 2013, e del ristorante Da Giovannino, nel 2017. “Hotel Promessi Sposi, Casa sull’Albero e Da Giovannino Bistrot sono i tre nuovi elementi di un progetto manageriale più ampio e con una visione d’insieme che punti ad una accoglienza preziosa e di alta qualità cercando di avere migliori performance e poter continuare il processo di crescita di questa parte orientale del lago di Como”, spiega Dadati.



La struttura

L’Hotel Promessi Sposi è un edificio della seconda metà dell’Ottocento, che ora rivive in chiave moderna. “L’albergo è quel luogo che si stacca dalla realtà esterna, un luogo magico, un luogo dell’arte, dove vive il poeta e dove ci si deve sentire protetti - precisa Dadati - dal punto di vista imprenditoriale avevo il sogno di portare una ricettività d’eccellenza, di dare un valore sociale positivo a far crescere questo territorio”.



La ristrutturazione ha saputo rivalutare gli spazi interni ed esterni della struttura, che ora offre 69 camere, tra superior e suite con vista lago, balcone o terrazzo.



Gli interni sono studiati per ottimizzare gli spazi e creare un ambiente sobrio e accogliente.



Un’elegante reception accoglie gli ospiti e il People cocktail bar & café, coadiuvato dalla consulenza strategica ed operativa dalla mixologist Terry Monroe e caratterizzato da specchi anticati e il suo camino di design, crea un’atmosfera conviviale e di grande fascino.



Wellness e food

L’offerta benessere è realizzata con Comfort Zone e comprende un’area wellness di 200 mq e una terrazza con erba di 100 mq tra il secondo e il terzo piano.



A disposizione degli ospiti vi è poi una palestra Technogym di 32 mq è a disposizione degli ospiti che desiderano svolgere attività fisica con attrezzature all’avanguardia e in totale privacy.



Per i viaggiatori d’affari è disponibile una sala meeting attrezzata con una capienza fino 60 persone e dotata delle più moderne apparecchiature.



Per quanto riguarda il food, c’è il Lisander, un ristorante con 30 coperti e cucina gourmet realizzata sotto la supervisione dell’executive chef Angelo Biscotti.



Il reparto di pasticceria è curato da Dejana Scisciani, vincitrice dell’european chefs grand prix campionato europeo di pasticceria.



Pensato per la bella stagione, il roof top del People si pone, infine, come luogo ideale per ammirare il lago dall’alto e il paesaggio attorno.