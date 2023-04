Turismo accessibile: sospensione della prassi di riferimento Uni

13:32

Il Ministero del Turismo ha sospeso la prassi di riferimento Uni/PdR 131 per la certificazione accreditata sull’accessibilità di strutture ricettive, stabilimenti termali e balneari, impianti sportivi “in quanto – spiega in una nota – risulta necessario approfondire le previsioni normative di riferimento”.

L’Uni-Ente Italiano di Normazione, si legge su Hotelmag, aveva pubblicato la prassi che mira a promuovere l’accessibilità e l’uso delle suddette strutture in condizioni di autonomia, comfort e sicurezza, in conformità con i principi e le tecniche del “design for all” e a mettere i fornitori di questi servizi nella condizione di realizzare un’offerta inclusiva e accessibile a tutti, apportando, se necessario, le opportune azioni di adeguamento.



Le prassi di riferimento – precisa Federalberghi in una circolare – sono documenti di prenormazione, elaborati sulla base di un rapido processo ristretto ai soli autori, sotto la conduzione operativa di Uni. In questo caso la prassi è stata sviluppata da esperti del ministero del Turismo, Accredia, del sistema Uni e degli organismi di valutazione della conformità, senza il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese. Chiunque ritenga di poter fornire suggerimenti può inviare le proprie osservazioni all’Uni-Ente Italiano di Normazione.