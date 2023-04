Accor: apre a Cagliari il 5 stelle MGallery Palazzo Tirso

13:06

Apertura pasquale per Accor in Sardegna. L’8 aprile il marchio di boutique hotel di lusso MGallery farà il suo esordio a Cagliari con il nuovo Palazzo Tirso. Si tratta del restyling di una struttura di inizio secolo scorso situata di fronte al porto turistico della città, vicino alla centrale via Roma.

Il complesso è stato trasformato in un hotel 5 stelle dotato di 85 camere e suite, 2 ristoranti - uno gourmet e uno sul rooftop con vista su tutta la città - 2 bar, una Spa by l'Occitane, una palestra e 3 sale riunioni.



Tra le 85 stanze ci sono 9 suite con vista mare, tra cui una suite presidenziale. “La Suite Presidenziale Marina 1926 è un inno alle tradizioni locali si legge in una nota - dove mosaici veneziani e Art Nouveau si fondono per creare un bozzolo raffinato e colorato; la suite, posta su due livelli, dispone di due balconi privati che offrono una vista mozzafiato sulla città e sul Golfo degli Angeli, un autentico plus”.



L'hotel dispone anche di 3 sale riunioni, per un totale di 180 metri quadrati, che possono ospitare fino a 90 partecipanti e sono ideali per eventi e conferenze aziendali.