Formazione creativa per rilanciare l’hotellerie e avvicinare i giovani

Ricreare l’ospitalità alberghiera per dare nuova energia al turismo, per rispondere a quella ricerca di emozioni e di esperienze che i viaggiatori sentono sempre più come esigenza. Un tema attorno a cui si sta attivando il comparto dell’hotellerie, e che si riverbera sulla necessità di coinvolgere i giovani in programmi di studio formativi efficaci e stimolanti, anche alla luce di una particolare criticità, ovvero quella dell’insufficienza di personale specializzato per far fronte a una domanda in crescita esponenziale.

I modelli premianti non mancano, ed è da un ‘vivaio’ di storica tradizione che arriva un innovativo esempio di formazione professionale creativa. È quanto messo in luce il convegno “It’s Time to Be Real – Ri-creare l’ospitalità in hotel: nuovi spazi per nuove connessioni”, organizzato dall’Istituto professionale statale “G. Colombatto” di Torino... (continua a leggere su HotelMag)