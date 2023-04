Al Vivosa Apulia Resort la prima Academy esperienziale della Puglia

17:29

Si terranno al Vivosa Apulia Resort le lezioni della prima Academy esperienziale della Puglia, un programma ideato in collaborazione esclusiva con l'Istituto Tecnico Economico ‘A. De Viti De Marco’ di Casarano, in provincia di Lecce.

Scopo dell’iniziativa insegnare alle nuove generazioni di professionisti le basi della filosofia dell’ospitalità e gli strumenti del successo Vivosa attraverso una didattica basata sull’unione di esperienza pratica, project work e teoria.



Riapertura il 20 maggio

L’ecoresort 4 stelle superior direttamente sul mare del Salento e immerso nella natura protetta del Parco Litorale di Ugento, in provincia di Lecce, riaprirà per la stagione estiva il 20 maggio.



La sua formula Luxury All Inclusive comprende tutto: dall’offerta gastronomica al vino, ai premium cocktail; dagli aperitivi ai gelati, dagli snack alle merende; dagli ombrelloni e lettini in spiaggia al centro benessere della Vivosa Organic Spa. Incluse nella quota di soggiorno ancshe le opzioni di sport e wellbeing della Vivosa Fitness Crew a quelle green e creative per i piccoli di Vivosa Ecokids.



Cinque club per i più giovani

Per i ragazzi l’intrattenimento è strutturato con 5 club divisi per fasce d’età (dai 2 ai 17 anni), con offerte idonee e personale qualificato.



I pasti sono serviti a buffet, al ristorante centrale Via Appia o alla carta all’osteria pugliese ‘A Puteca. Il complesso ospita anche tre bar e la zona piscine si divide in due aree: una centrale composta da quattro vasche, di cui una con lettini idromassaggio e cascate d’acqua; l’altra dedicata ai ragazzi, con scivoli d’acqua e, adiacente, la piscina profonda 40 cm, parzialmente ombreggiata, idonea all’acquaticità dei più piccoli.