Venice Hotel Market: il ruolo degli albergatori

13:46

Nuove esperienze e nuovi prodotti per le esigenze dei viaggiatori contemporanei. È il contenuto di Venice Hotel Market 2023, evento organizzato da Ava-Federalberghi Venezia, dedicato agli imprenditori e operatori del settore alberghiero, della ristorazione e dei pubblici esercizi. Giunta alla quinta edizione, la manifestazione, che come riporta Hotelmag rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa”, si è svolta al Museo M9 di Mestre, con la presentazione di novità del settore e con momenti di confronto sui temi dell’attualità, del turismo e della città.

Pubblicità

“Il turismo non riguarda solo gli albergatori – ha detto l’assessore al Turismo del Comune di Venezia, Simone Venturini -, ma è una delle spine dorsali della città dal punto di vista economico. È motore culturale, è una macchina che fa arrivare in città molte persone da ogni parte del mondo, che, spesso, diventano poi investitori o partner. Sono stati due anni complicati, ma il 2022 ha segnato una ripartenza migliore di prima, perché siamo ripartiti dalla capacità di condividere obiettivi, programmi e scelte. Ma dobbiamo anche continuare a combattere l’illegalità, introdurre nuovi strumenti per differenziare chi fa bene il suo lavoro da chi non lo fa e disincentivare alcuni tipi di turismo come quello di giornata in alcuni periodi dell’anno, per fare in modo che il turismo sia pernottante e porti maggior valore aggiunto”.



Venice Hotel Market è stato costruito anche su un programma di incontri e seminari sui temi della promozione e del rilancio di Venezia, dell’evoluzione del mercato e della sostenibilità.



“La città è ripartita anche grazie alla capacità di resistenza degli albergatori nei tempi più bui – ha aggiunto l’assessora comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar -. Il rispetto della città, una migliore comunicazione all’esterno, la collaborazione tra le categorie, la proposta di eventi di qualità in grado di attrarre un turismo nazionale e internazionale di alto livello, il contrasto dell’illegalità e il rilancio dell’artigianato di alta gamma: tutti importanti passi in avanti fatti insieme”.