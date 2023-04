Giro d’Italia nei giardini degli hotel: lo spettacolo della natura

08:00

Giardini che valgono il soggiorno in hotel. La presenza di un parco o di un giardino, magari creato da un famoso architetto paesaggista, può fare la differenza nella scelta di un soggiorno.

Harper’s Bazaar ha dedicato ai giardini dei grandi hotel italiani un occhio di riguardo, per un viaggio di primavera che permetta di ammirare la natura in tutto il suo splendore.



Fra gli hotel segnalati, il Rosewood Castiglion del Bosco, in Toscana, circondato da giardini lussureggianti che offrono viste panoramiche sulla campagna toscana in una tenuta di campagna di duemila ettari, fondata da Massimo e Chiara Ferragamo. Sempre in Toscana, sulle colline di Fiesole, Il Salviatino, una villa rinascimentale riconvertita ad albergo rinata grazie all’intervento di Alessandra Rovati Vitali, presidente del Gruppo Tearose, ha al suo interno il giardino all’italiana, il frutteto biologico e l’Orto, ideato dall’artista Michelangelo Pistoletto. Si tratta del suo terzo Paradiso, un intervento di Land Art. E ancora, sempre a Fiesole, Villa San Michele, A Belmond Hotel, che presenta un parco del XV secolo ridisegnato negli anni Ottanta da Pietro Porcinai, famoso architetto paesaggista che ha studiato attentamente le specie botaniche presenti.



Spostandosi in Emilia Romagna, Palazzo di Varignana che nel 2015 ha acquisito il Giardino Ornamentale, che fa parte del network "Grandi Giardini Italiani". Tre ettari in cui si fondono campagna e natura, nati dal progetto del paesaggista Antonio Perazzi e un labirinto vegetale (Labirinto Carlico), ideato da Sandro Ricci.



A Roma, nel cuore della città, il Rome Cavalieri vanta un parco con quattrocento specie arboree, tra cui alcune autoctone come i pini, l'ulivo e il corbezzolo, ma anche di diverse specie provenienti dalle più svariate parti del mondo.



E ancora a Ischia, il Botania Relais e spa si trova in un giardino botanico, tre ettari di macchia mediterranea dove tutto gira intorno alla natura circostante. Il giardino quest’anno ha nuove aree naturali e vasche con acqua sorgiva calda nel Bosco Belvedere.



Infine la Sicilia, con il San Domenico Palace di Four Seasons, che ha incaricato l’architetto paesaggista italiano Marco Bay di ridisegnare gli spazi verdi. I leggendari giardini, celebrati da visitatori di tutto il mondo, ospitano piante autoctone e non, e creano una cornice spettacolare alla già spettacolare struttura.