Hyatt Studios, il nuovo brand al via in America

11:23

Hyatt Hotels aggiunge un nuovo marchio che segna il suo ingresso nella fascia medio-alta nelle Americhe.

Hyatt Studios è stato progettato per accogliere i viaggiatori per soggiorni prolungati o di breve durata sia nel segmento leisure che business.

Lo sviluppo delle prime strutture Hyatt Studios dovrebbe iniziare nel 2023, con la prima proprietà in apertura nel 2024.

"Abbiamo identificato uno spazio per un nuovo marchio all’interno di Hyatt, creando un'opportunità interessante per accelerare l’aumento delle camere offerte e l'apertura a un nuovo segmento" ha dichiarato Jim Chu, chief growth officer di Hyatt, in una nota riportata da Travelpulse.



Le opzioni per le camere dell'Hyatt Studios includeranno suite dotate di accessori da cucina. Ci sarà anche la colazione da asporto gratuita disponibile e un negozio aperto 24 ore su 24 che fornirà diverse soluzioni per il vitto.



"Come per tutti i marchi nel portafoglio Hyatt, anche gli hotel Hyatt Studios hanno l’obiettivo di catturare l'ospite di fascia alta" ha affermato Amy Weinberg, senior vice president, brand, loyalty & data.