Federalberghi: “Oltre 17 milioni di italiani in viaggio tra il 25 aprile e il primo maggio”

12:16

Oltre 17 milioni di italiani si metteranno in viaggio tra il 25 aprile e il primo maggio, per un giro di affari complessivo di 7,4 miliardi. Questi i numeri dell’indagine sui ponti di primavera condotta dall’Istituto Acs Marketing Solutions per conto di Federalberghi.

Circa 8 milioni e 975 mila di connazionali partiranno per la Festa della Liberazione e 8 milioni e 99mila per la Festa dei Lavoratori. Numeri che secondo il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, dimostrano “la necessità impellente di sostenere ogni giorno di più un settore come il turismo che è traino del Paese”.



Vince l'Italia

Meta prediletta, in entrambi i casi, l’Italia (per il 91,4% degli intervistati in partenza per la Festa della Liberazione e per il 93,5% degli intervistati in partenza per la Festa dei lacvoratori). La bella stagione favorirà il mare, seguito dalle località d’arte e dalla montagna (17,5%).



Chi si recherà all’estero opterà principalmente per le capitali europee e, a seguire, per le capitali extraeuropee e le destinazioni balneari.



Si sceglie l'hotel

Nei ponti, l’albergo sarà la soluzione più gettonata (32,3% per chi partirà per il 25 aprile; 25,6% per chi viaggerà per il primo maggio); seguono le case di parenti e amici e i bed & breakfast. “È una grande conquista per tutto il mondo della ricettività osservare il fatto che la maggioranza dei viaggiatori in questa circostanza abbia considerato l’albergo come alloggio preferito – commenta Bocca -. Si tratta di un fattore importante, perché evidenzia la capacità di tenuta del nostro comparto, anche a dispetto del dramma e delle enormi difficoltà provocate dalla pandemia. Direi addirittura che abbiamo ricevuto ancor più manifestazioni di fiducia proprio dagli italiani che continuano a scegliere i nostri alberghi e soprattutto l’Italia come destinazione prediletta per la propria vacanza”.



La spesa

La durata media dei soggiorni si attesterà tra le 3 e le 4 notti. Mentre la spesa media si aggirerà intorno ai 490 euro per il ponte del 25 aprile e i 376 euro per il primo maggio. Budget più alti per chi trascorrerà le vacanze oltreconfine: 721 euro la media per la Festa della Liberazione e 708 per la Festa dei Lavoratori.



“I risultati attuali – conclude il presidente di Federalberghi – fanno immaginare una buona performance nella prospettiva della prossima estate. Prudentemente staremo a guardare, impostando la rotta con un “avanti tutta”.



Tra chi non andrà in vacanza, la maggioranza (50,8% per il 25 aprile e 52,4% per il primo maggio) ha rivelato di non partire per motivi economici. Partirà in un altro periodo il 18,7% dei non-vacanzieri del ponte della Liberazione e il 16,5% per quelli della Festa del Lavoro.