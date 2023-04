Lombardia: bando da 30 milioni per alberghi e strutture ricettive

13:34

Regione Lombardia lancia un bando che stanzia 30 milioni di euro per la riqualificazione e la realizzazione di alberghi e strutture ricettive.

La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che gestiscono strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel, residenze turistico alberghiere, condhotel, alberghi diffusi) e ricettive non alberghiere (villaggi turistici, campeggi, aree di sosta, foresterie, locande, case appartamento vacanza in forma imprenditoriale, rifugi, ostelli per la gioventù, case per ferie) con sede in Lombardia.



L’agevolazione a fondo perduto fino a un massimo di 500mila sulla base del regime di aiuto, si legge su Hotelmag, potrà essere utilizzata per coprire, sino a un massimo del 50%, le spese destinate all’acquisto di arredi, macchinari, attrezzature hardware e software, all’esecuzione di opere edili-murarie e impiantistiche, progettazione e direzione lavori e ad altre spese generali.



La presentazione delle domande sarà aperta il 4 maggio 2023.