Six Senses a Malta con un ecoresort lifestyle a Comino

15:33

Un ecoresort perfettamente integrato nella natura, dal basso impatto ambientale ma senza rinunciare all’eccellenza del servizio tipica del brand. Dopo il debutto romano Six Senses guarda al Mediterraneo: sarà inaugurato nel 2027 a Comino, nell’arcipelago maltese, il Six Senses Comino, una struttura con due differenti tipologie di sistemazioni situata sulle rive delle baie di San Niklaw e San Marija, nel sito dell’ex Comino Hotel.

Progettate da Belvedere Architecture, le 71 suite basse, affacciate sulla baia di San Niklaw avranno piscine a sfioro al piano terra e terrazze ai due piani superiori. Gli ospiti, spiega TTG Media, avranno accesso esclusivo alla baia di San Niklaw e il resort metterà a loro disposizione una piscina e un’area coperta con bar e grill. Servizi dedicati ai bambini saranno presenti nell’area di Grow With Six Senses, mentre la Six Senses Spa di 1.000 mq proporrà programmi di benessere personalizzati.



Appartamenti indipendenti

Sulla baia di Santa Marija saranno invece edificati 19 ‘retreat’ indipendenti, con camere da letto - da due a quattro -, un ampio giardino e un cortile centrale con piscina privata. Gli ospiti potranno utilizzare tutti i servizi del resort di San Niklaw e avranno una club house separata con ristorante e aree comuni.



“Il nostro lavoro - commenta Neil Jacobs, chief executive di Six Sense - porterà a qualcosa di unico nel panorama dell’ospitalità maltese: un superesclusivo resort sostenibile e lifestyle, con un impatto ambientale estremamente ridotto e che, anzi, grazie alla piantumazione di nuovi alberi e arbusti, favorirà il ritorno della fauna selvatica”.