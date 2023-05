Alibaba si lancia nel ricettivo con soluzioni per il glamping

19:29

Il colosso dell'ecommerce cinese Alibaba fa il suo debutto nel mondo del ricettivo, lanciando un suo prodotto glamping.

Come riporta preferente.com, il gigante del commercio online mette a disposizione 'tende da campeggio' per hotel e campeggi da 2 persone con un prezzo di circa 20mila euro a unità.



Gli elementi proposti vogliono distinguersi sul fronte del design e possono essere acquistate dalle strutture fino a un massimo di mille unità. Secondo quanto dichiarato dovrebbero avere una durata di 30 anni e dispongono di due piani, con una scala per salire a quello superiore, dove si trovano i letti.