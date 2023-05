Scarapicchia, Emerald: “Risultati oltre le aspettative, ecco i nostri progetti”

di Stefania Galvan

09:49

The Emerald Collection guarda al futuro e, forte dei risultati raggiunti dai suoi resort a Zanzibar e alle Maldive, pianifica lo sviluppo con un progetto già in cantiere a Zanzibar e nuove destinazioni in mente, dal Medioriente all’Oceano Indiano.

“Essendo un appassionato viaggiatore - racconta Aldo Scarapicchia, Partner & Managing Director del gruppo (nella foto) - un mese fa sono rimasto affascinato dalle bellezze archeologiche e naturali, di terra e di mare, dell’Arabia Saudita. I progetti NEOM e Red Sea sono in pieno sviluppo e sono qualcosa di futuristico e meraviglioso, per cui forse non faremo mancare la nostra presenza con il marchio Emerald”.



Previsto il raddoppio a Zanzibar

E se il 2023 sarà un anno di consolidamento dei resort esistenti, il gruppo ha già previsto una nuova struttura a Zanzibar “su un’area – specifica Scarapicchia – acquistata in precedenza. In quella destinazione la nostra famiglia è considerata il primo investitore e sviluppatore privato alberghiero, avendo realizzato nel corso di oltre 30 anni 7 hotel ancora tutti operativi sotto diversi brand”.



A testimoniare il successo della destinazione ci sono i numeri registrati in soli sei mesi dall’apertura dall’Emerald Zanzibar Resort: “Ha avuto un’occupazione media del 90% - sottolinea Scarapicchia -, raggiungendo punte anche di 650 ospiti giornalieri. Le presenze di connazionali si sono attestate intorno al 15-20%, un numero che potrebbe ulteriormente crescere grazie e un auspicabile incremento dei voli diretti dall’Italia”.



Le stime per l'estate

Numeri che fanno ben sperare nell’estate: “Le proiezioni reali di occupazione – anticipa Scarapicchia – non sono inferiori all’85% e lo stesso vale anche per l’autunno 2023”. Il resort è commercializzato e venduto in esclusiva da Nicolaus con marchio Valtur lusso.



Bilancio molto soddisfacente anche per l’Emerald Faarufushi Resort & Spa, aperto a ottobre 2022: “Stiamo superando anche le previsioni più ottimistiche e, e le vendite continueranno con questo ritmo, penso che ci attesteremo sull’85% di occupazione base annua”.