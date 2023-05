Life Hotels & Resorts presenta il nuovo brand KeyZ

08:00

Un nuovo brand entra a far parte della famiglia di Life Hotels & Resorts. Si tratta di KeyZ, dedicato agli Smart Hotels.

La prima apertura sarà a Roma San Giovanni in collaborazione con dotcampus, progetto di campus formativo dedicato al target ‘Young Adults’ nel cuore di Roma.

La collaborazione segna l’esordio di KeyZ nel quartiere di Roma San Giovanni. Grazie alla nuova collaborazione, dotcampus potrà contare sugli standard della collezione KeyZ, in linea con i più moderni Smart Hotels.



“Dotcampus è un format che strizza l’occhio allo Smart Living, in linea con le aspettative di tutti coloro che fruiscono di servizi di ospitalità long & short stay – dichiara Enzo Carella, ceo & founder di Life Resorts –. Un nuovo punto di riferimento nella Città Eterna per chi cerca soluzioni di soggiorno in ambito corporate & student. Un format unico, nato con l’obiettivo di rendere accessibili al contempo servizi di education e di residenzialità per studenti, corporate & giovani lavoratori. KeyZ dovrà sostenere il ricco set di servizi disponibili, a partire da servizi corporate, working bubbles dedicate al remote working, sale multimedia, area wellness & gym e il Bistrot Gourmet affacciato su terrazze panoramiche. Una collaborazione di qualità per il lancio di KeyZ che renderà dotcampus ancora più visibile sui mercati nazionali e internazionali”.



KeyZ Dotcampus in formula affiliation sarà commercializzato anche attraverso la rete di partner nazionali e internazionali di Life Hotels & Resorts.