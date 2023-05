Viva Wyndham V Heavens: il resort di Puerto Plata si apre anche alle famiglie

13:34

Cambio di indirizzo per il Viva Wyndham V Heavens di Puerto Plata in Repubblica Dominicana. Il resort che fa parte del complesso Playa Dorada non sarà infatti più un adults only ma accoglierà ora clienti di ogni età, aprendosi così alle famiglie.

L’offerta ora prevede anche le All Together Suites in grado di ospitare gruppi famigliari fino a 5 componenti. La trasformazione, si legge su Travelweekly, coinvolgerà anche l’animazione e la ristorazione e ci sarà a disposizione anche un Kid’s Club.



"Dopo sette anni, e dato il feedback che abbiamo ricevuto dagli ospiti che speravano in un'esperienza più all-inclusive, abbiamo deciso che era tempo di cambiare " ha spiegato Amanda Santana, executive vice president of sales and marketing di Viva Wyndham Resorts.